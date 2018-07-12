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Опубликовано 12 июля 2018, 16:20

Руководитель PlayStation назвал презентацию консоли PS3 настоящим ужасом

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Koji Sasahara

Фото: © AP Photo/Koji Sasahara

Такой информацией Сюхэй Ёсида поделился во время проведения европейской конференции игровых разработчиков Develop: Brighton.

По словам руководителя Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, он был недоволен презентацией консоли PlayStation 3 в 2006 году. Вместе с тем ему не понравилась цена консоли на старте продаж — устройство стоило 800 долларов.

Также на конференции Ёсида заявил, что Sony делает то, что у компании лучше всего получается, — создаёт первоклассные одиночные игры со ставкой на сюжетную составляющую.

Также Ёсида заявил, что он высоко ценит вклад Кена Кутараги (создателя PlayStation) в развитие всей индустрии. Вместе с этим руководитель PlayStation доволен, что его проектами в качестве продюсера стали именно Crash Bandicoot и Gran Turismo.

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Сергей Сурепин
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