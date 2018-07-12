Руководитель PlayStation назвал презентацию консоли PS3 настоящим ужасом

Такой информацией Сюхэй Ёсида поделился во время проведения европейской конференции игровых разработчиков Develop: Brighton.

По словам руководителя Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, он был недоволен презентацией консоли PlayStation 3 в 2006 году. Вместе с тем ему не понравилась цена консоли на старте продаж — устройство стоило 800 долларов.

Также на конференции Ёсида заявил, что Sony делает то, что у компании лучше всего получается, — создаёт первоклассные одиночные игры со ставкой на сюжетную составляющую.