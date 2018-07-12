Футболист сборной Хорватии Иван Перишич обратился в столичную больницу с болями
Фото: © РИА "Новости"/Антон Денисов
Футболист сборной Хорватии Иван Перишич обратился в больницу в Москве с жалобами на боли в области мениска. Как стало известно Лайфу, сейчас медики осматривают спортсмена и проводят все необходимые исследования.
Напомним, накануне сборная Хорватии победила команду Англии со счётом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира. Лучшим игроком матча был признан Иван Перишич.
Добавим, Перишич играет за клуб "Интернационал" и национальную сборную страны.