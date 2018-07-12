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Регион
Опубликовано 12 июля 2018, 15:42

Футболист сборной Хорватии Иван Перишич обратился в столичную больницу с болями

Фото: &copy; РИА "Новости"/Антон Денисов

Фото: © РИА "Новости"/Антон Денисов

Футболист сборной Хорватии Иван Перишич обратился в больницу в Москве с жалобами на боли в области мениска. Как стало известно Лайфу, сейчас медики осматривают спортсмена и проводят все необходимые исследования.

Напомним, накануне сборная Хорватии победила команду Англии со счётом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира. Лучшим игроком матча был признан Иван Перишич.

Добавим, Перишич играет за клуб "Интернационал" и национальную сборную страны.

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Евгений Грин
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