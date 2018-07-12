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Опубликовано 12 июля 2018, 15:49

Мужчины-трансгендеры прошли шуточные пробы на роли Скарлетт Йоханссон

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Kou Art

Фото: © flickr / Kou Art

Их действия — своеобразный ответ на новость о назначении актрисы на роль трансгендера Данте Гилле в фильме Rub & Tug.

4 июля стало известно, что Скарлетт Йоханссон сыграет босса массажного салона Данте Гилле в фильме Rub & Tug. Эту новость восприняли неоднозначно, так как Гилле был мужчиной-трасгендером.

Против кастинга открыто выступили Трейс Лиссет и Джейми Клэйтон. Они считают, что трансгендерам и без того сложно найти работу в Голливуде и они не должны лишаться возможности сыграть столь редкого персонажа.

Также в ответ на назначение Йоханссон на "Ютубе" вышло видео, в котором несколько мужчин-трансгендеров проходят пробы на роли, которые за свою карьеру сыграла актриса. Среди них такие персонажи как, искусственный интеллект Саманта из фильма "Она" и Чёрная вдова из "Мстителей", которая также появляется в других лентах Marvel.

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Сергей Сурепин
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