Мужчины-трансгендеры прошли шуточные пробы на роли Скарлетт Йоханссон
Фото: © flickr / Kou Art
Их действия — своеобразный ответ на новость о назначении актрисы на роль трансгендера Данте Гилле в фильме Rub & Tug.
4 июля стало известно, что Скарлетт Йоханссон сыграет босса массажного салона Данте Гилле в фильме Rub & Tug. Эту новость восприняли неоднозначно, так как Гилле был мужчиной-трасгендером.
Против кастинга открыто выступили Трейс Лиссет и Джейми Клэйтон. Они считают, что трансгендерам и без того сложно найти работу в Голливуде и они не должны лишаться возможности сыграть столь редкого персонажа.
Также в ответ на назначение Йоханссон на "Ютубе" вышло видео, в котором несколько мужчин-трансгендеров проходят пробы на роли, которые за свою карьеру сыграла актриса. Среди них такие персонажи как, искусственный интеллект Саманта из фильма "Она" и Чёрная вдова из "Мстителей", которая также появляется в других лентах Marvel.