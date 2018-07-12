Мужчины-трансгендеры прошли шуточные пробы на роли Скарлетт Йоханссон

Их действия — своеобразный ответ на новость о назначении актрисы на роль трансгендера Данте Гилле в фильме Rub & Tug.

4 июля стало известно, что Скарлетт Йоханссон сыграет босса массажного салона Данте Гилле в фильме Rub & Tug. Эту новость восприняли неоднозначно, так как Гилле был мужчиной-трасгендером.

Против кастинга открыто выступили Трейс Лиссет и Джейми Клэйтон. Они считают, что трансгендерам и без того сложно найти работу в Голливуде и они не должны лишаться возможности сыграть столь редкого персонажа.