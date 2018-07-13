Судебные заседания попадут под запись
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Парламентарии 12 июля 2018 года во втором чтении приняли законопроект, внесённый в Госдуму РФ президентом Владимиром Путиным, о введении обязательной аудиозаписи судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций.
В пояснительной записке к законопроекту, подготовленной Главным государственным правовым управлением (ГГПУ) Администрации Президента, отмечается, что законопроект направлен на совершенствование судебной системы и обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений.
— Законопроектом предусматривается обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи, — говорится в пояснительной записке, подготовленной аппаратом ГГПУ Администрации Президента.
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Поправки в процессуальные кодексы устанавливают, что лица, участвующие в судебном процессе, и их представители вправе ознакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания. Предполагается, что в случае подписания данного закона президентом РФ Владимиром Путиным он вступит в силу 1 сентября 2019 года.
По словам юриста Тимура Хутова, если он будет принят, у участников уголовных и гражданских процессов появится дополнительная возможность фиксации действий судей, прокуроров, адвокатов, свидетелей.
— Аудиозапись всего хода процесса позволит исключить подмену фактически высказанных в ходе судебного разбирательства показаний, разъяснений, вопросов и, конечно, самого решения суда, — отмечает Хутов.
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Кроме того, по его мнению, новый закон решит вопрос с правомерностью ведения аудиозаписи заседаний суда на диктофон, телефон и т. д., так как иногда возникают разногласия с председательствующим на процессе по этому поводу. — Кто-то ссылается на законность фиксации своих действий, а кто-то говорит о недопустимости ведения записи, если она касается третьих лиц. Закреплённая в законе обязательная аудиозапись заседаний решит эту проблему, — отмечает юрист.
Однако, по словам адвокатов, после вступления закона в силу (1 сентября 2019 года) на первом этапе участники судебных процессов могут столкнуться с некоторыми трудностями.
— Например, судья недостаточно чётко зачитывает тексты приговоров, невнятно и очень быстро, почти скороговоркой. Но ведь, как гласит законопроект, именно аудиозапись призвана исключить неверное толкование прочитанного. Однако не совсем ясно, как будет мотивироваться и чем конкретно будет регламентироваться обязанность судей провозглашать приговор чётко, громко и полностью понятно, — говорят юристы.