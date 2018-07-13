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Опубликовано 13 июля 2018, 01:33

Французская делегация примет участие в ВЭФ во Владивостоке

Маяк Эгершельд (Токаревская кошка) во Владивостоке. Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Аньков

Маяк Эгершельд (Токаревская кошка) во Владивостоке. Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Основная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".

Делегация представителей французского посольства и Франко-российской торгово-промышленной палаты посетит 4-й Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщили в администрации Приморского края.

По данным пресс-службы администрации, возглавит делегацию посол Франции в России Сильви Берманн.

— В состав делегации также планируют войти 20 руководителей франко-российского бизнеса, представляющих ПАО "Росбанк", "Инсистемс", Engie, "Servier Россия", ЗАО ГК "Электрощи" — ТМ "Самара", группу инженерных компаний "АРМО", Poma, VINCI Concessions, AECOM и другие компании, — рассказали в пресс-службе.

ВЭФ пройдёт во Владивостоке 11–13 сентября. Планируется, что форум посетят около семи тысяч человек. Основная тема в этом году будет звучать так: "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".

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Артём Андреев
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