Французская делегация примет участие в ВЭФ во Владивостоке

Основная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".

Делегация представителей французского посольства и Франко-российской торгово-промышленной палаты посетит 4-й Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщили в администрации Приморского края.

По данным пресс-службы администрации, возглавит делегацию посол Франции в России Сильви Берманн.

— В состав делегации также планируют войти 20 руководителей франко-российского бизнеса, представляющих ПАО "Росбанк", "Инсистемс", Engie, "Servier Россия", ЗАО ГК "Электрощи" — ТМ "Самара", группу инженерных компаний "АРМО", Poma, VINCI Concessions, AECOM и другие компании, — рассказали в пресс-службе.