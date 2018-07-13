Белый дом подтвердил встречу Трампа с лидерами Украины и Грузии
Пётр Порошенко (слева), Дональд Трамп (справа). Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак
Президент США Дональд Трамп в ходе саммита стран — членов НАТО провёл ряд коротких встреч с лидерами Украины, Хорватии, Албании и Италии. Эту информацию подтверждают в Белом доме.
— Президент провёл короткие встречи с лидерами Украины, Грузии, Хорватии, Албании и Италии. Министр обороны (Джеймс Мэттис. — Прим. Лайфа) и госсекретарь (Майкл Помпео — Прим. Лайфа) встретились со своими азербайджанскими коллегами, — цитирует ТАСС представителя Белого дома.
Информации о содержании этих переговоров в настоящий момент нет.