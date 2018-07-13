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Регион
Опубликовано 13 июля 2018, 07:11

Белый дом подтвердил встречу Трампа с лидерами Украины и Грузии

Пётр Порошенко (слева), Дональд Трамп (справа). Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Палинчак

Пётр Порошенко (слева), Дональд Трамп (справа). Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита стран — членов НАТО провёл ряд коротких встреч с лидерами Украины, Хорватии, Албании и Италии. Эту информацию подтверждают в Белом доме.

— Президент провёл короткие встречи с лидерами Украины, Грузии, Хорватии, Албании и Италии. Министр обороны (Джеймс Мэттис. — Прим. Лайфа) и госсекретарь (Майкл Помпео — Прим. Лайфа) встретились со своими азербайджанскими коллегами, — цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Информации о содержании этих переговоров в настоящий момент нет.

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Евгений Шуваев
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