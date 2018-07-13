Названа дата выхода 22-го сезона "Южного парка"
Фото: © facebook.com/southpark
Подробности о продолжении мультсериала, а также сюрпризы от создателей проекта, станут известны на фестивале Comic-Con.
Канал Comedy Central назвал дату премьеры 22-го сезона мультсериала "Южный парк". Продолжение проекта Мэтта Стоуна и Трея Паркера выйдет 26 сентября 2018 года.
Также стало известно, что шоу получит свои тематические площадки на фестивале Comic-Con. Мероприятие пройдёт с 19 по 23 июля.
По словам создателей шоу, поклонники сериала смогут принять участие в квестах с головоломками на темы "Южного парка". И все эти задачки участникам нужно будет решить на время, чтобы "освободить себя, пока не стало слишком поздно".