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Регион
Опубликовано 13 июля 2018, 08:45

Названа дата выхода 22-го сезона "Южного парка"

Фото: &copy; facebook.com/southpark

Фото: © facebook.com/southpark

Подробности о продолжении мультсериала, а также сюрпризы от создателей проекта, станут известны на фестивале Comic-Con.

Канал Comedy Central назвал дату премьеры 22-го сезона мультсериала "Южный парк". Продолжение проекта Мэтта Стоуна и Трея Паркера выйдет 26 сентября 2018 года.

Также стало известно, что шоу получит свои тематические площадки на фестивале Comic-Con. Мероприятие пройдёт с 19 по 23 июля.

По словам создателей шоу, поклонники сериала смогут принять участие в квестах с головоломками на темы "Южного парка". И все эти задачки участникам нужно будет решить на время, чтобы "освободить себя, пока не стало слишком поздно".

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Сергей Сурепин
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