Авторы "Ведьмака" продолжают работать над популярной игрой

Польская компания CD Projekt RED всё же работает над продолжением "Ведьмака". Будущая игра лишилась цифры 4 в заголовке.

По словам генерального директора студии Адама Кичински, Cyberpunk 2077 — не единственный проект, над которым работает CD Projekt. Он подтвердил, что команда продолжит развивать вселенную "Ведьмака".

Кичински заявил, что сейчас игра находится на ранней стадии производства. Также он добавил, что все силы брошены на Cyberpunk 2077, но в свободное время студия обсуждает, как может развиваться уже ставшая популярной вселенная.