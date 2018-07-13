Геймер стал лучшим в Overwatch. Он тратил 12 часов в день на игру
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Пользователь под псевдонимом TreeboyDave достиг рекордного уровня в игре, набрав более 6 тысяч очков.
Геймеру удалось обогнать порядка 40 миллионов игроков. Для этого фанат потратил на Overwatch 9 тысяч часов.
Ежедневно TreeboyDave тратит на игру 12 часов, и он не планирует останавливаться. Сейчас у геймера 6087 очков. По словам парня, изначально он не ставил себе цели попасть в список лучших игроков.
Геймер также проводит трансляции своих игр. В свободное от Overwatch время от работает уборщиком в одном из местных ресторанов. По словам TreeboyDave, работа не мешает ему тратить большую часть своего свободного времени на многопользовательский шутер от Blizzard.