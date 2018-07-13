Геймер стал лучшим в Overwatch. Он тратил 12 часов в день на игру

Пользователь под псевдонимом TreeboyDave достиг рекордного уровня в игре, набрав более 6 тысяч очков.

Геймеру удалось обогнать порядка 40 миллионов игроков. Для этого фанат потратил на Overwatch 9 тысяч часов.

Ежедневно TreeboyDave тратит на игру 12 часов, и он не планирует останавливаться. Сейчас у геймера 6087 очков. По словам парня, изначально он не ставил себе цели попасть в список лучших игроков.