Создательница Assassin’s Creed изначально хотела вместо игры снять фильм

Своим мнением Джейд Рэймонд поделилась на конференции Brighton’s Develop. Также она заявила, что с самого начала хотела, чтобы Assassin’s Creed получила фильм.

Рэймонд добавила, что у разработчиков был план сделать три игры. По её словам, команда была очень взволнована. Разработчики с самого начала предполагали, что по игре снимут фильм или выпустят книги и комиксы.