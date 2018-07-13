Создательница Assassin’s Creed изначально хотела вместо игры снять фильм
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По словам бывшего исполнительного продюсера Джейд Рэймонд, она удивлена, что игра получила большой успех.
Своим мнением Джейд Рэймонд поделилась на конференции Brighton’s Develop. Также она заявила, что с самого начала хотела, чтобы Assassin’s Creed получила фильм.
Рэймонд добавила, что у разработчиков был план сделать три игры. По её словам, команда была очень взволнована. Разработчики с самого начала предполагали, что по игре снимут фильм или выпустят книги и комиксы.
Напомним, первая часть Assassin’s Creed вышла в 2007 году. Новая игра выйдет 5 октября.