Попрошайничали и мылись в раковинах. Нигерийцы почти две недели жили во Внуково

Молодые люди хотели подработать в России, но стали жертвами мошенников и застряли в воздушной гавани без денег и документов. Их обратные билеты были аннулированы.

23 гражданина Нигерии почти две недели жили в московском аэропорту Внуково, пишет телеграм-канал Mash. Известно, что иностранцы прибыли в Россию на заработки, а заодно и чтобы посмотреть футбол.

На родине мужчины обратились в специальную фирму, которая "помогла" им приобрести билеты на ЧМ, оформить паспорта болельщиков и подыскала рабочие места. Однако по прилёте в Москву мошенники забрали у своих клиентов деньги и документы и пропали.

В итоге нигерийцы в прямом смысле застряли в зале ожидания воздушной гавани без средств к существованию. Они попрошайничали, приставали к другим пассажирам, мылись в раковинах и спали на креслах. Вскоре руководство аэропорта вызвало полицейских и правозащитников.

На этом "приключения" граждан Нигерии не закончились. Общественники подыскали иностранцам борт из Шереметьево, который должен был отправить их домой. Однако, когда "болельщики" прибыли в аэропорт, самолёта не было.

Нигерийцев задержали сотрудники полиции до прибытия к терминалу представителя посольства африканской страны. Вскоре путешественников отправили на автобусах в диппредставительство Нигерии в Москве.