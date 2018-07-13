"Бегущий по лезвию" получит продолжение в комиксах

Поклонников ждут первые подобные произведения по этой вселенной с начала 80-х годов.

Кинокомпания Alcon и издатель Titan Publishing объявили о начале сотрудничества. Вместе они начнут выпускать комиксы, действие которых разворачивается во вселенной "Бегущего по лезвию".

Компании хотят глубже раскрыть фантастический мир, в котором живут андроиды. Предполагается, что к роману Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", на котором основан фильм, они иметь отношения не будут.