"Бегущий по лезвию" получит продолжение в комиксах
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Поклонников ждут первые подобные произведения по этой вселенной с начала 80-х годов.
Кинокомпания Alcon и издатель Titan Publishing объявили о начале сотрудничества. Вместе они начнут выпускать комиксы, действие которых разворачивается во вселенной "Бегущего по лезвию".
Компании хотят глубже раскрыть фантастический мир, в котором живут андроиды. Предполагается, что к роману Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", на котором основан фильм, они иметь отношения не будут.
Помимо этого Titan будет издавать иллюстрированные книги и альбомы, посвящённые созданию "Бегущего по лезвию" 1982 года и его продолжения. Пока нет точной информации, когда именно новые комиксы поступят в продажу.