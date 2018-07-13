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Регион
Опубликовано 13 июля 2018, 11:24

"Бегущий по лезвию" получит продолжение в комиксах

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Поклонников ждут первые подобные произведения по этой вселенной с начала 80-х годов.

Кинокомпания Alcon и издатель Titan Publishing объявили о начале сотрудничества. Вместе они начнут выпускать комиксы, действие которых разворачивается во вселенной "Бегущего по лезвию".

Компании хотят глубже раскрыть фантастический мир, в котором живут андроиды. Предполагается, что к роману Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", на котором основан фильм, они иметь отношения не будут.

Помимо этого Titan будет издавать иллюстрированные книги и альбомы, посвящённые созданию "Бегущего по лезвию" 1982 года и его продолжения. Пока нет точной информации, когда именно новые комиксы поступят в продажу.

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Сергей Сурепин
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