Хоакин Феникс поделился мнением о сольном фильме про Джокера

Популярный актёр о подобной роли уже несколько лет. Он признался, что Джокер пугает его до чёртиков.

Актёр Хоакин Феникс пообщался с журналистами Collider и поделился подробностями о сольном фильме про Джокера, в котором тот сыграет культового персонажа вселенной комиксов DC. Актёр рассказал о работе с режиссёром фильма Тоддом Филлипсом ("Мальчишник в Вегасе").

По словам Феникса, его привлекает подход, с которым режиссёр взялся за работу над фильмом. Филлипс также напишет сценарий к картине. По мнению Феникса, ситуация с реакцией людей на новость похожа на те случаи, когда ему приходилось сталкиваться с определёнными ожиданиями режиссёров от него, как от актёра.