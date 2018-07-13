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Регион
Опубликовано 13 июля 2018, 11:24

Хоакин Феникс поделился мнением о сольном фильме про Джокера

Фото: &copy; AP Photo/Gregorio Borgia

Фото: © AP Photo/Gregorio Borgia

Популярный актёр о подобной роли уже несколько лет. Он признался, что Джокер пугает его до чёртиков.

Актёр Хоакин Феникс пообщался с журналистами Collider и поделился подробностями о сольном фильме про Джокера, в котором тот сыграет культового персонажа вселенной комиксов DC. Актёр рассказал о работе с режиссёром фильма Тоддом Филлипсом ("Мальчишник в Вегасе").

По словам Феникса, его привлекает подход, с которым режиссёр взялся за работу над фильмом. Филлипс также напишет сценарий к картине. По мнению Феникса, ситуация с реакцией людей на новость похожа на те случаи, когда ему приходилось сталкиваться с определёнными ожиданиями режиссёров от него, как от актёра.

Съёмки будущей ленты начнутся в сентябре. Бюджет картины составляет 55 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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