Сольный фильм про Чёрную вдову обзавёлся режиссёром

За шесть месяцев представители Marvel Studios встретились с более чем 70 кандидатами.

Студия Marvel подписала договор с австралийским режиссёром Кейт Шортланд, известной по драмам "Лоре" и "Берлинский синдром". Она выступит постановщиком сольного фильма про Чёрную вдову.

Студия искала режиссёра на протяжении последних шести месяцев. За это время они встретились с более чем 70 кандидатами. В приоритете на эту должность у Marvel Studios были женщины, но в ходе поисков представители компании обсуждали должность и с некоторыми режиссёрами-мужчинами.

Черновой сценарий к фильму написала Жак Шаффер ("Таймер"). Ранее она работала над сюжетом ремейка "Отпетых мошенников" с женскими персонажами в главной роли.