Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июля 2018, 12:18

Сольный фильм про Чёрную вдову обзавёлся режиссёром

Фото: &copy; Wikipedia.org

Фото: © Wikipedia.org

За шесть месяцев представители Marvel Studios встретились с более чем 70 кандидатами.

Студия Marvel подписала договор с австралийским режиссёром Кейт Шортланд, известной по драмам "Лоре" и "Берлинский синдром". Она выступит постановщиком сольного фильма про Чёрную вдову.

Студия искала режиссёра на протяжении последних шести месяцев. За это время они встретились с более чем 70 кандидатами. В приоритете на эту должность у Marvel Studios были женщины, но в ходе поисков представители компании обсуждали должность и с некоторыми режиссёрами-мужчинами.

Черновой сценарий к фильму написала Жак Шаффер ("Таймер"). Ранее она работала над сюжетом ремейка "Отпетых мошенников" с женскими персонажами в главной роли.

Напомним, Чёрную вдову играет актриса Скарлетт Йоханссон. Впервые этот персонаж появился на экране в 2010 году в фильме "Железный человек — 2". У сольника пока нет даты выхода.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Скарлетт Йоханссон
  • мстители
  • Marvel
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar