Звезда "Чёрной пантеры" снимется в фильме про Кинг-Конга и Годзиллу
Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP
Новую ленту будет снимать режиссёр Адам Вингард. До этого он работал над "Ведьмой из Блэр".
Известная зрителям по сериалу "Ходячие мертвецы" и боевику Marvel "Чёрная пантера" Данай Гурира ведёт переговоры со студиями Legendary Entertainment и Warner Bros. Она примет участие в съёмках фильма "Годзилла против Конга".
На экране актриса появится вместе с Чжан Цзыи ("Дом летающих кинжалов"), Ваном Мартеном ("Одарённые") и Джулианом Деннисоном ("Дэдпул-2"). Сценарий ленты написали Линдси Бир и Патрик МакКей, а режиссёром выступит Адам Вингард ("Тетрадь смерти", "Ведьма из Блэр").
Выход фильма "Годзилла против Конга" запланирован на 21 мая 2020 года. Он станет частью киновселенной гигантских монстров, которую создали Гарет Эдвардс и Джордан Вот-Робертс.