Звезда "Чёрной пантеры" снимется в фильме про Кинг-Конга и Годзиллу

Новую ленту будет снимать режиссёр Адам Вингард. До этого он работал над "Ведьмой из Блэр".

Известная зрителям по сериалу "Ходячие мертвецы" и боевику Marvel "Чёрная пантера" Данай Гурира ведёт переговоры со студиями Legendary Entertainment и Warner Bros. Она примет участие в съёмках фильма "Годзилла против Конга".

На экране актриса появится вместе с Чжан Цзыи ("Дом летающих кинжалов"), Ваном Мартеном ("Одарённые") и Джулианом Деннисоном ("Дэдпул-2"). Сценарий ленты написали Линдси Бир и Патрик МакКей, а режиссёром выступит Адам Вингард ("Тетрадь смерти", "Ведьма из Блэр").