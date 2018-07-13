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Опубликовано 13 июля 2018, 12:28

Звезда "Чёрной пантеры" снимется в фильме про Кинг-Конга и Годзиллу

Фото: &copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Новую ленту будет снимать режиссёр Адам Вингард. До этого он работал над "Ведьмой из Блэр".

Известная зрителям по сериалу "Ходячие мертвецы" и боевику Marvel "Чёрная пантера" Данай Гурира ведёт переговоры со студиями Legendary Entertainment и Warner Bros. Она примет участие в съёмках фильма "Годзилла против Конга".

На экране актриса появится вместе с Чжан Цзыи ("Дом летающих кинжалов"), Ваном Мартеном ("Одарённые") и Джулианом Деннисоном ("Дэдпул-2"). Сценарий ленты написали Линдси Бир и Патрик МакКей, а режиссёром выступит Адам Вингард ("Тетрадь смерти", "Ведьма из Блэр").

Выход фильма "Годзилла против Конга" запланирован на 21 мая 2020 года. Он станет частью киновселенной гигантских монстров, которую создали Гарет Эдвардс и Джордан Вот-Робертс.

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Сергей Сурепин
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