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Опубликовано 13 июля 2018, 12:35

Создатели "Мстителей" и "Игры престолов" снимут триллер о чернокожем детективе

Фото: &copy; Victoria Will/Invision/AP

Фото: © Victoria Will/Invision/AP

Главную роль в будущей киноленте сыграет Чедвик Боузман, знакомый всем по фильму "Чёрная пантера".

Актёр Чедвик Боузман ("Чёрная пантера") получил главную роль в боевике кинокомпании STXfilms. Будущий фильм называется "17 мостов".

Актёр не только снимется в фильме, но и спродюсирует его совместно с Джо и Энтони Руссо. Постановщиком выступит Брайан Кирк, работавший над сериалами "Игра престолов", "Лютер" и "Подпольная империя".

Сценарий написал Адам Мервис. Права на черновик компания купила в 2016 году. Лента расскажет об опозоренном детективе нью-йоркской полиции. Он оказывается втянутым в масштабные поиски убийцы полицейского, благодаря чему получает шанс искупить ошибки прошлого.

Съёмки запланированы на сентябрь. Даты выхода у фильма пока нет.

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Сергей Сурепин
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