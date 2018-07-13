Около сотни нигерийцев собралось у посольства африканской страны в Москве

Аферисты продали иностранцам билеты на ЧМ и помогли оформить FanID, заверив, что в России их ждут рабочие места.

Около 80 граждан Нигерии собралось около посольства страны в Москве с требованием помочь им вернуться домой. Организаторами акции выступила одна из правозащитных организаций.

— Сейчас здесь 76 человек, в Домодедове около 50 человек, в Шереметьеве и во Внукове, мы предполагаем, человек по 15. На улицах, в ночлежке в Люблине ещё находятся от 200 до 400 человек, — цитирует ТАСС правозащитник Олег Мельников. — Им сказали в Нигерии, что они найдут работу очень быстро, как только приедут.

Посольство пообещало нигерийцам оплатить хостелы за пять дней проживания и за это время решить вопрос с обратными билетами. Стоит отметить, что некоторые приезжие не хотят возвращаться в Нигерию, а планируют с помощью FanID (так называемый паспорт болельщика, с которым можно въехать на территорию России с 4 июня по 25 июля, не получая визу) проникнуть в ЕС и получить там статус беженцев.