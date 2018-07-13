96-летний Владимир Этуш госпитализирован в Москве

Прославленному артисту стало плохо на отдыхе в Италии, и он был вынужден срочно вернуться на родину, чтобы пройти обследование.

Народный артист СССР Владимир Этуш госпитализирован в Пироговскую больницу в Москве. Об этом в пятницу вечером сообщает МК. Некоторое время назад прославленный актёр улетел на отдых в Италию, но на днях по состоянию здоровья вынужден был срочно вернуться на родину и обратиться за помощью к медикам.

Информацию о госпитализации актёра подтвердил директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

— Состояние Владимира Абрамовича стабильное, нормальное. Он находится под наблюдением врачей, — рассказал он. — Ему стало нехорошо на отдыхе в Италии. После чего они с супругой вернулись в Москву и, что называется, от греха подальше решили всё-таки провериться у врачей.

Владимир Этуш — прославленный актёр театра и кино, на счету которого десятки киноработ, в том числе такие бессмертные советские комедии, как "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Неисправимый лгун" и многие другие.