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Регион
Опубликовано 14 июля 2018, 04:03

Новая команда Слуцкого упустила победу над тульским "Арсеналом"

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Голландский клуб "Витесс" не смог удержать победу над подопечными Олега Кононова.

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с голландским клубом "Витесс", наставником которого является российский специалист Леонид Слуцкий.

Первый тайм остался за "Витессом" — 2:0. Выйти вперёд им удалось благодаря голам Брайана Линссена и Георгия Костадинова.

Туляки сумели перевернуть ход матча во втором тайме: отличились Кантемир Берхамов и Артём Мингазов.

Голландский клуб возглавляет бывший тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Напомним, россиянин пришёл в "Витесс" в начале июня. Контракт Слуцкого рассчитан на два года.

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Евгений Шуваев
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