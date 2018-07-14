Новая команда Слуцкого упустила победу над тульским "Арсеналом"

Голландский клуб "Витесс" не смог удержать победу над подопечными Олега Кононова.

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с голландским клубом "Витесс", наставником которого является российский специалист Леонид Слуцкий.

Первый тайм остался за "Витессом" — 2:0. Выйти вперёд им удалось благодаря голам Брайана Линссена и Георгия Костадинова.

Туляки сумели перевернуть ход матча во втором тайме: отличились Кантемир Берхамов и Артём Мингазов.

Голландский клуб возглавляет бывший тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Напомним, россиянин пришёл в "Витесс" в начале июня. Контракт Слуцкого рассчитан на два года.