"Была бы твёрдая — я бы её грыз". Почему власти хотят запретить сухой алкоголь

"Сухой алкоголь" (powdered alcohol) представляет собой порошок, в котором содержится этиловый спирт, химически связанный производными сахара — циклодекстринами. Весовая доля алкоголя в смеси составляет 51%. При добавлении воды спирт высвобождается, и в результате получается алкогольный напиток, в зависимости от входящих в состав ароматизаторов — "ром", "водка" или "коктейль". При смешивании пакетика весом 29 г с 200 мл воды выходит стакан слабоалкогольного напитка. К не существующему в природе "порошковому вину" сухой алкоголь никакого отношения не имеет.

Этот химический процесс был запатентован в США еще в 1974 г., однако первые коммерческие реализации появились уже в новом тысячелетии. В 1998 г. в Японии появилось "порошковое сакэ", на вкус очень похожее на настоящее. В 2007 г. компания Booz2go вывела свою версию "сухого алкоголя" на рынок Нидерландов, ориентируясь на подростковую аудиторию. Бизнес строился на том, что, поскольку не является жидкостью, он не подпадает под действие законодательных ограничений по обороту спиртных напитков, в частности, его можно продавать лицам моложе 18 лет и даже детям. В 2014 г. компания Lipsmark LLC выпустила свои образцы под торговой маркой Palcohol, а в начале 2015 г. получила разрешение на их реализацию в США, хотя ряд штатов и наложил на это запрет на своей территории.

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Существующие запреты на оборот "сухого алкоголя", действующие во многих государствах и в ряде штатов США, связаны в первую очередь с его потенциальным вредом для здоровья. В странах, где он продаётся, были отмечены случаи обращения к врачам со стороны потребителей, которые, в полном соответствии с русским анекдотом про "была бы она твердая — я бы её грыз", пытались жевать сухой порошок, рассчитывая вместо слабенького коктейля получить во рту действительно крепкий напиток. В результате дело нередко заканчивалось химическими ожогами слизистых полости рта и пищевода — как это бывает при неосторожном употреблении внутрь чистого спирта.

Этим, впрочем, дело не ограничилось, — маргинальные искатели острых ощущений довольно быстро научились вдыхать порошок при помощи небулайзера, в результате чего высокоградусная спиртовая смесь со всеми ароматическими и вкусовыми добавками образовывалась уже на слизистых оболочках бронхов и легких, — с вытекающими тяжёлыми последствиями.

Фото: © Pixabay

Именно возможная опасность для здоровья с самого начала стала объяснением отрицательного отношения российских властей к сухому алкоголю. В июне 2015 г. Роспотребнадзор выступил за полный запрет его оборота в стране. "Порошкообразный алкоголь может воздействовать на слизистые оболочки носовой и ротовой полости. В результате содержащийся этиловый спирт всасывается слизистыми оболочками и поступает в кровь, что может приводить к сильному алкогольному опьянению, ожогу слизистых и интоксикации", — заявил тогда представитель ведомства. В конце того же года в опубликованную на сайте Правительства "дорожную карту" по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке вошел п. 21 — "Запрет продажи "сухого алкоголя" на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза". Наконец, в Госдуму был внесён соответствующий законопроект, в пояснительной записке к которому говорилось, что серьёзные исследования о воздействии сухого алкоголя на организм не проводились, а значит, нельзя говорить о безопасности продукта, — и в то же время специалисты доказали его смертельную опасность при неправильной концентрации.

Проект предполагал полный запрет на производство, импорт и реализацию сухого алкоголя в России. За нарушения граждан предлагалось штрафовать на 5–20 тыс. руб, должностных лиц — на 20–50 тыс. руб., а юридические лица подвергать штрафу в размере от 200 до 500 тыс. руб.. Кроме того, в проекте был прописан пункт об изъятии контрафакта в случае его обнаружения надзорными органами.