В Мьянме оползень убил 15 человек, работавших на добыче нефрита

По меньшей мере 15 человек стали жертвами схода оползня в нефритовом руднике на севере Мьянмы, ещё 45 получили ранения, сообщает агентство Reuters. Погибшие работники занимались добычей неофициально.

Из-за того что добыча минерала плохо контролируется, на месте открытого рудника под слоями грязной земли могут находиться ещё тела людей. Поиск нелегальных добытчиков нефрита в районе Лон-Хин был остановлен 14 июля после того, как из грязи вытащили 15 тел, а 45 раненых были доставлены в ближайшую больницу. Власти обратились к людям с просьбой сообщить о пропавших без вести.