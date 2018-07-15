В Мьянме оползень убил 15 человек, работавших на добыче нефрита
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По меньшей мере 15 человек стали жертвами схода оползня в нефритовом руднике на севере Мьянмы, ещё 45 получили ранения, сообщает агентство Reuters. Погибшие работники занимались добычей неофициально.
Из-за того что добыча минерала плохо контролируется, на месте открытого рудника под слоями грязной земли могут находиться ещё тела людей. Поиск нелегальных добытчиков нефрита в районе Лон-Хин был остановлен 14 июля после того, как из грязи вытащили 15 тел, а 45 раненых были доставлены в ближайшую больницу. Власти обратились к людям с просьбой сообщить о пропавших без вести.
В конце 2015 года в Мьянме оползень сошёл на дома горняков, в результате чего погибло около ста человек. Через месяц произошёл ещё один обвал в нефритовой шахте, тогда погибло ещё несколько десятков рабочих.