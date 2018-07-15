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Опубликовано 15 июля 2018, 11:46

Шотландцев возмутила сумма, потраченная властями на безопасность отдыха Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото:&copy; Flickr/Aaron Sneddon

Президент США Дональд Трамп. Фото:© Flickr/Aaron Sneddon

Пользователи социальных сетей предлагают выставить счёт Вашингтону, дабы компенсировать расходы.

Жители Шотландии недовольны тем, что правительство потратило около пяти миллионов фунтов стерлингов ($6,6 миллиона долларов) на обеспечение мер безопасности президента США Дональда Трампа во время его визита в страну. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В соцсетях пользователи высказывали возмущение тем фактом, что расходы, связанные с приездом Трампа, легли на плечи налогоплательщиков, несмотря на то что у лидера США есть собственный отель Trump Turnbery, находящийся на берегу Ирландского моря, где хозяин Белого дома играл в гольф.

Из-за большого числа протестующих к отелю были стянуты дополнительные силы полиции, которые взяли гостиницу в кольцо. Всего безопасность Трампа обеспечивали около пяти тысяч полицейских.

Шотландцы предлагают Лондону выставить счёт США за отдых Трампа. Впрочем, в казначействе Великобритании пообещали возместить Эдинбургу затраты.

Ранее сообщалось, что Трамп оконфузился на встрече с Елизаветой II.

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Никита Никонов
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