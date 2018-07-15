Шотландцев возмутила сумма, потраченная властями на безопасность отдыха Трампа

Пользователи социальных сетей предлагают выставить счёт Вашингтону, дабы компенсировать расходы.

Жители Шотландии недовольны тем, что правительство потратило около пяти миллионов фунтов стерлингов ($6,6 миллиона долларов) на обеспечение мер безопасности президента США Дональда Трампа во время его визита в страну. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В соцсетях пользователи высказывали возмущение тем фактом, что расходы, связанные с приездом Трампа, легли на плечи налогоплательщиков, несмотря на то что у лидера США есть собственный отель Trump Turnbery, находящийся на берегу Ирландского моря, где хозяин Белого дома играл в гольф.

Из-за большого числа протестующих к отелю были стянуты дополнительные силы полиции, которые взяли гостиницу в кольцо. Всего безопасность Трампа обеспечивали около пяти тысяч полицейских.

Шотландцы предлагают Лондону выставить счёт США за отдых Трампа. Впрочем, в казначействе Великобритании пообещали возместить Эдинбургу затраты.