Шотландцев возмутила сумма, потраченная властями на безопасность отдыха Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото:© Flickr/Aaron Sneddon
Пользователи социальных сетей предлагают выставить счёт Вашингтону, дабы компенсировать расходы.
Жители Шотландии недовольны тем, что правительство потратило около пяти миллионов фунтов стерлингов ($6,6 миллиона долларов) на обеспечение мер безопасности президента США Дональда Трампа во время его визита в страну. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В соцсетях пользователи высказывали возмущение тем фактом, что расходы, связанные с приездом Трампа, легли на плечи налогоплательщиков, несмотря на то что у лидера США есть собственный отель Trump Turnbery, находящийся на берегу Ирландского моря, где хозяин Белого дома играл в гольф.
Из-за большого числа протестующих к отелю были стянуты дополнительные силы полиции, которые взяли гостиницу в кольцо. Всего безопасность Трампа обеспечивали около пяти тысяч полицейских.
Шотландцы предлагают Лондону выставить счёт США за отдых Трампа. Впрочем, в казначействе Великобритании пообещали возместить Эдинбургу затраты.
Ранее сообщалось, что Трамп оконфузился на встрече с Елизаветой II.