Президент Хорватии подарила Путину футболку сборной с девятым номером

Хорватский лидер отметила, что в России она чувствует себя как дома, и поблагодарила российского президента за визит в РФ.

Президент России Владимир Путин встретился с главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Путин подарил Грабар-Китарович букет цветов, а она в свою очередь — футболку сборной Хорватии с девятым номером, с неё не сняли этикетку со штрихкодом. Приняв подарок, российский президент прикинул размер по плечам, а хорватская коллега отметила, что это "для сегодняшнего вечера".

Фото: © L!FE / Андрей Тишин

— Этот ЧМ является примером того, как надо организовывать такие чемпионаты. Вы обеспечили свободное передвижение болельщиков, — отметила хорватский лидер.

Фото: © L!FE / Андрей Тишин

Грабар-Китарович также поблагодарила Путина за визит в Россию.