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Опубликовано 15 июля 2018, 15:05

Президент Хорватии подарила Путину футболку сборной с девятым номером

Фото: &copy; L!FE.&nbsp;

Фото: © L!FE. 

Хорватский лидер отметила, что в России она чувствует себя как дома, и поблагодарила российского президента за визит в РФ.

Президент России Владимир Путин встретился с главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Путин подарил Грабар-Китарович букет цветов, а она в свою очередь — футболку сборной Хорватии с девятым номером, с неё не сняли этикетку со штрихкодом. Приняв подарок, российский президент прикинул размер по плечам, а хорватская коллега отметила, что это "для сегодняшнего вечера".

Фото: © L!FE / Андрей Тишин

Фото: © L!FE / Андрей Тишин

— Этот ЧМ является примером того, как надо организовывать такие чемпионаты. Вы обеспечили свободное передвижение болельщиков, — отметила хорватский лидер.

Фото: © L!FE / Андрей Тишин

Фото: © L!FE / Андрей Тишин

Грабар-Китарович также поблагодарила Путина за визит в Россию.

— Я ощущаю себя здесь как дома, и мне приятно, как меня принимали в Нижнем Новгороде, Сочи. Я, как и болельщики, чувствую себя хорошо, — резюмировала президент.

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Александр Юнашев
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