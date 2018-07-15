Президент Хорватии подарила Путину футболку сборной с девятым номером
Фото: © L!FE.
Хорватский лидер отметила, что в России она чувствует себя как дома, и поблагодарила российского президента за визит в РФ.
Президент России Владимир Путин встретился с главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.
Путин подарил Грабар-Китарович букет цветов, а она в свою очередь — футболку сборной Хорватии с девятым номером, с неё не сняли этикетку со штрихкодом. Приняв подарок, российский президент прикинул размер по плечам, а хорватская коллега отметила, что это "для сегодняшнего вечера".
Фото: © L!FE / Андрей Тишин
— Этот ЧМ является примером того, как надо организовывать такие чемпионаты. Вы обеспечили свободное передвижение болельщиков, — отметила хорватский лидер.
Фото: © L!FE / Андрей Тишин
Грабар-Китарович также поблагодарила Путина за визит в Россию.
— Я ощущаю себя здесь как дома, и мне приятно, как меня принимали в Нижнем Новгороде, Сочи. Я, как и болельщики, чувствую себя хорошо, — резюмировала президент.