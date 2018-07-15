В Шотландии задержали парапланериста-эколога, пролетевшего над Трампом

На крыше отеля находились снайперы. Но они никак не отреагировали на вторжение в бесполётную зону.

Полиция Шотландии задержала парапланериста, который пролетел над головой президента США Дональда Трампа во время его прибытия в отель Trump Turnberry. Об этом сообщает издание The Sun on Sunday со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, задержанному 55 лет. Параплан пролетел прямо над вертолётом американского лидера. С летательного аппарата свисал баннер Greenpeace, на котором было написано Trump: Well Below Par ("Трамп: гораздо ниже необходимого уровня").

Сам президент в этот момент находился на крыльце отеля и помахал пилоту рукой. СМИ сообщает, что на крыше гостиницы находились снайперы, но они никак не отреагировали на появление летающего гостя.

Полиция искала парапланериста, так как он совершил уголовное преступление, нарушив бесполётную зону.