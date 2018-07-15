Трамп вылетел на встречу с Путиным в Хельсинки

Лидер США добрался до аэропорта в составе кортежа из 25 автомобилей. Дорога заняла около получаса.

Президент США Дональд Трамп вылетел из аэропорта города Глазго Прествик на встречу с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Donald Trump has left the UK to meet Vladimir Putin. Before departing, he said he had "low expectations" for their meeting pic.twitter.com/d9fxaerviF — Sky News (@SkyNews) 15 июля 2018 г.

Трамп находился в собственном отеле Trump Turnberry на западном побережье Шотландии, где отдыхал и играл в гольф. Время пути от гостиницы до аэропорта составило 30 минут. Трамп отравился к президентскому самолёту в составе кортежа из 25 автомобилей.

Встреча Трампа и Путина пройдёт в столице Финляндии 16 июля. В Великобритании американский лидер встретился с премьер-министром страны Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.