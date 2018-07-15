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Опубликовано 15 июля 2018, 18:35

Трамп вылетел на встречу с Путиным в Хельсинки

Дональд Трамп. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Лидер США добрался до аэропорта в составе кортежа из 25 автомобилей. Дорога заняла около получаса.

Президент США Дональд Трамп вылетел из аэропорта города Глазго Прествик на встречу с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Трамп находился в собственном отеле Trump Turnberry на западном побережье Шотландии, где отдыхал и играл в гольф. Время пути от гостиницы до аэропорта составило 30 минут. Трамп отравился к президентскому самолёту в составе кортежа из 25 автомобилей.

Встреча Трампа и Путина пройдёт в столице Финляндии 16 июля. В Великобритании американский лидер встретился с премьер-министром страны Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

Ранее сообщалось, что в Шотландии задержали парапланериста-эколога, пролетевшего над Трампом.

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Никита Никонов
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