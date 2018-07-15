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Опубликовано 15 июля 2018, 19:49

Президент Хорватии затанцевала от радости после гола в ворота Франции

Президент РФ Владимир Путин во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе "Лужники". Слева направо: президент Франции Эмманюэль Макрон и президент ФИФА Джанни Инфантино, справа налево: президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент РФ Владимир Путин во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе "Лужники". Слева направо: президент Франции Эмманюэль Макрон и президент ФИФА Джанни Инфантино, справа налево: президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Французы и хорваты борются за звание чемпионов мира по футболу. Сейчас счёт 4:2 в пользу Франции.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович затанцевала от радости после того, как игрок сборной Иван Перишич на 28-й минуте финального матча ЧМ забил гол в ворота сборной Франции. Как сообщает ТАСС, хорватский лидер не смогла сдержать эмоций, когда сборная сократила отставание, и поднялась со своего места на VIP-трибуне.

Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Чуть большую сдержанность демонстрирует президент Франции Эмманюэль Макрон, однако и он поднялся со своего места, когда нападающий сборной Антуан Гризманн бил пенальти в ворота Хорватии, и стал эмоционально жестикулировать.

Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Напомним, команды Хорватии и Франции борются за звание чемпионов мира по футболу. Сейчас идут последние минуты матча. Счёт 4:2 в пользу французов.

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Майя Селезнёва
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