Президент Хорватии затанцевала от радости после гола в ворота Франции

Французы и хорваты борются за звание чемпионов мира по футболу. Сейчас счёт 4:2 в пользу Франции.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович затанцевала от радости после того, как игрок сборной Иван Перишич на 28-й минуте финального матча ЧМ забил гол в ворота сборной Франции. Как сообщает ТАСС, хорватский лидер не смогла сдержать эмоций, когда сборная сократила отставание, и поднялась со своего места на VIP-трибуне.

Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Чуть большую сдержанность демонстрирует президент Франции Эмманюэль Макрон, однако и он поднялся со своего места, когда нападающий сборной Антуан Гризманн бил пенальти в ворота Хорватии, и стал эмоционально жестикулировать.

Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский