Президент Хорватии затанцевала от радости после гола в ворота Франции
Президент РФ Владимир Путин во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе "Лужники". Слева направо: президент Франции Эмманюэль Макрон и президент ФИФА Джанни Инфантино, справа налево: президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Французы и хорваты борются за звание чемпионов мира по футболу. Сейчас счёт 4:2 в пользу Франции.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович затанцевала от радости после того, как игрок сборной Иван Перишич на 28-й минуте финального матча ЧМ забил гол в ворота сборной Франции. Как сообщает ТАСС, хорватский лидер не смогла сдержать эмоций, когда сборная сократила отставание, и поднялась со своего места на VIP-трибуне.
Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов
Чуть большую сдержанность демонстрирует президент Франции Эмманюэль Макрон, однако и он поднялся со своего места, когда нападающий сборной Антуан Гризманн бил пенальти в ворота Хорватии, и стал эмоционально жестикулировать.
Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский
Напомним, команды Хорватии и Франции борются за звание чемпионов мира по футболу. Сейчас идут последние минуты матча. Счёт 4:2 в пользу французов.