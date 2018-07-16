Обама отправился в Кению

Экс-президент США Барак Обама прибыл 15 июля в Кению, на родину своего отца. Политик приехал в страну, чтобы помочь сводной сестре Ауме в запуске её проекта — спортивно-тренировочного центра для детей, сообщает Associated Press.

В Найроби бывший лидер США встретился с президентом Кении Ухуру Кениата в его резиденции. Как ожидается, Обама также проведёт встречу с премьер-министром страны.