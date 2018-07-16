Обама отправился в Кению
Барак Обама. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
Экс-президент США Барак Обама прибыл 15 июля в Кению, на родину своего отца. Политик приехал в страну, чтобы помочь сводной сестре Ауме в запуске её проекта — спортивно-тренировочного центра для детей, сообщает Associated Press.
В Найроби бывший лидер США встретился с президентом Кении Ухуру Кениата в его резиденции. Как ожидается, Обама также проведёт встречу с премьер-министром страны.
Супруга и дочь экс-президента тем временем посетили концерт звёздной пары Бейонсе и Джей Зи в Париже, сообщает TMZ. В 2014 году Мишель с дочерьми присутствовала на концерте супругов в Чикаго.