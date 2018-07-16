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Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 00:59

Обама отправился в Кению

Барак Обама. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Барак Обама. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Экс-президент США Барак Обама прибыл 15 июля в Кению, на родину своего отца. Политик приехал в страну, чтобы помочь сводной сестре Ауме в запуске её проекта — спортивно-тренировочного центра для детей, сообщает Associated Press.

В Найроби бывший лидер США встретился с президентом Кении Ухуру Кениата в его резиденции. Как ожидается, Обама также проведёт встречу с премьер-министром страны.

Супруга и дочь экс-президента тем временем посетили концерт звёздной пары Бейонсе и Джей Зи в Париже, сообщает TMZ. В 2014 году Мишель с дочерьми присутствовала на концерте супругов в Чикаго.

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Эмила Сидорова
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