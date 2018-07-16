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Опубликовано 16 июля 2018, 03:39

Президент Хорватии выступила за диалог с Россией

Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Колинда Грабар-Китарович также отметила, что спорт сближает людей, а народы всех стран устали от идеологических разногласий.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая прибыла в Москву на финальный матч ЧМ, в интервью Associated Press высказалась за диалог с Россией и против попыток её изолировать.

— Мы бы хотели поддерживать диалог относительно общих вызовов нашей безопасности. Нам нужно работать вместе, — сказала она.

Грабар-Китарович также выразила надежду на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп на грядущей встрече "продемонстрируют ответственное отношение к стабильности в мире".

Напомним, президент Хорватии вместе с супругом и детьми стала гостьей финального матча ЧМ-2018, в котором встретились команды Франции и её родной страны. В результате со счётом 4:2 победили французы. После церемонии награждения лидеры трёх стран — России, Франции и Хорватии — побывали в раздевалках команд и поздравили их с прекрасной игрой.

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Александра Вишнякова
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