Президент Хорватии выступила за диалог с Россией
Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Колинда Грабар-Китарович также отметила, что спорт сближает людей, а народы всех стран устали от идеологических разногласий.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая прибыла в Москву на финальный матч ЧМ, в интервью Associated Press высказалась за диалог с Россией и против попыток её изолировать.
— Мы бы хотели поддерживать диалог относительно общих вызовов нашей безопасности. Нам нужно работать вместе, — сказала она.
Грабар-Китарович также выразила надежду на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп на грядущей встрече "продемонстрируют ответственное отношение к стабильности в мире".
Напомним, президент Хорватии вместе с супругом и детьми стала гостьей финального матча ЧМ-2018, в котором встретились команды Франции и её родной страны. В результате со счётом 4:2 победили французы. После церемонии награждения лидеры трёх стран — России, Франции и Хорватии — побывали в раздевалках команд и поздравили их с прекрасной игрой.