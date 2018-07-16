Президент Хорватии выступила за диалог с Россией

Колинда Грабар-Китарович также отметила, что спорт сближает людей, а народы всех стран устали от идеологических разногласий.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая прибыла в Москву на финальный матч ЧМ, в интервью Associated Press высказалась за диалог с Россией и против попыток её изолировать.

— Мы бы хотели поддерживать диалог относительно общих вызовов нашей безопасности. Нам нужно работать вместе, — сказала она.

Грабар-Китарович также выразила надежду на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп на грядущей встрече "продемонстрируют ответственное отношение к стабильности в мире".