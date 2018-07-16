КНДР планирует провести в августе всеобщую амнистию

Северная Корея готовится провести в этом августе всеобщую амнистию, сообщило в понедельник, 16 июля, Центральное телеграфное агентство Кореи (государственное СМИ КНДР). Амнистия приурочена к 70-й годовщине основания страны, она отмечается 9 сентября.

Амнистия коснётся осуждённых за преступления против страны и народа. Она стартует 1 августа. По сообщениям агентства, власти предпримут меры, которые позволят освобождённым жить нормальной трудовой жизнью.

В конце 2015 года в Северной Корее уже была проведена всеобщая амнистия, приуроченная к 70-й годовщине освобождения Корейского полуострова от колониального господства Японии и создания Рабочей партии. А в 2012 году Ким Чен Ын объявлял амнистию, чтобы отпраздновать столетие со дня рождения своего деда Ким Ир Сена и 70-летие своего отца Ким Чен Ира.