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Опубликовано 16 июля 2018, 09:46

Чемпион мира по футболу 2018 года Антуан Гризманн исполнил танец из Fortnite

Фото: &copy; AP / Matthias Schrader

Фото: © AP / Matthias Schrader

Таким образом французский футболист решил отпраздновать удачно реализованный пенальти в финальной игре.

15 июля в Москве на стадионе "Лужники" прошёл финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Во время игры в ворота сборной Хорватии был назначен пенальти, который реализовал французский футболист Антуан Гризманн.

После успешно забитого гола он побежал праздновать это событие. В качестве танца он выбрал движения из популярной многопользовательской игры Fortnite. Ранее футболист заявлял, что после победы на ЧМ-2018 он хочет поиграть в Fortnite и выпить мате.

Напомним, победу в финале одержала сборная Франции со счётом 4:2. Кроме забитого пенальти Гризманн поучаствовал в первом голе: после его удара мяч отскочил в ворота от Марио Манджукича.

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Сергей Сурепин
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