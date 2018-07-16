Чемпион мира по футболу 2018 года Антуан Гризманн исполнил танец из Fortnite
Фото: © AP / Matthias Schrader
Таким образом французский футболист решил отпраздновать удачно реализованный пенальти в финальной игре.
15 июля в Москве на стадионе "Лужники" прошёл финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Во время игры в ворота сборной Хорватии был назначен пенальти, который реализовал французский футболист Антуан Гризманн.
После успешно забитого гола он побежал праздновать это событие. В качестве танца он выбрал движения из популярной многопользовательской игры Fortnite. Ранее футболист заявлял, что после победы на ЧМ-2018 он хочет поиграть в Fortnite и выпить мате.
Напомним, победу в финале одержала сборная Франции со счётом 4:2. Кроме забитого пенальти Гризманн поучаствовал в первом голе: после его удара мяч отскочил в ворота от Марио Манджукича.