Третья часть "Монстров на каникулах" возглавила российский прокат
Кадр из фильма “Монстры на каникулах 3: Море зовёт/”/kinopoisk.ru
Кинолента режиссёра Дженнди Тартаковски собрала за прошедшие выходные 359,5 миллиона рублей.
Мультфильм "Монстры на каникулах 3: Море зовёт" стал лидером российского кинопроката по итогам прошедших выходных. Лента режиссёра Дженнди Тартаковски, стартовавшая в прокате в РФ и СНГ 12 июля, собрала 359,5 миллиона рублей.
Третья часть о мировых злодеях представляет романтическую историю графа Дракулы и девушки из рода врага трансильванского вампира Ван Хельсинга. Персонажей фильма озвучивали Адам Сэндлер, Селена Гомес, Стив Бушеми и другие.
Второе место в российском прокате занял боевик "Небоскрёб", в котором сыграл Дуэйн Джонсон. Фильм собрал 167,2 миллиона рублей. На третьем месте оказался кинокомикс "Человек-муравей и Оса" — лента собрала 120 миллионов рублей.