Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 09:56

Третья часть "Монстров на каникулах" возглавила российский прокат

Кадр из фильма &ldquo;Монстры на каникулах 3: Море зовёт/&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Монстры на каникулах 3: Море зовёт/”/kinopoisk.ru

Кинолента режиссёра Дженнди Тартаковски собрала за прошедшие выходные 359,5 миллиона рублей.

Мультфильм "Монстры на каникулах 3: Море зовёт" стал лидером российского кинопроката по итогам прошедших выходных. Лента режиссёра Дженнди Тартаковски, стартовавшая в прокате в РФ и СНГ 12 июля, собрала 359,5 миллиона рублей.

Третья часть о мировых злодеях представляет романтическую историю графа Дракулы и девушки из рода врага трансильванского вампира Ван Хельсинга. Персонажей фильма озвучивали Адам Сэндлер, Селена Гомес, Стив Бушеми и другие.

Второе место в российском прокате занял боевик "Небоскрёб", в котором сыграл Дуэйн Джонсон. Фильм собрал 167,2 миллиона рублей. На третьем месте оказался кинокомикс "Человек-муравей и Оса" — лента собрала 120 миллионов рублей.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar