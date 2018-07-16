Третья часть "Монстров на каникулах" возглавила российский прокат

Кинолента режиссёра Дженнди Тартаковски собрала за прошедшие выходные 359,5 миллиона рублей.

Мультфильм "Монстры на каникулах 3: Море зовёт" стал лидером российского кинопроката по итогам прошедших выходных. Лента режиссёра Дженнди Тартаковски, стартовавшая в прокате в РФ и СНГ 12 июля, собрала 359,5 миллиона рублей.

Третья часть о мировых злодеях представляет романтическую историю графа Дракулы и девушки из рода врага трансильванского вампира Ван Хельсинга. Персонажей фильма озвучивали Адам Сэндлер, Селена Гомес, Стив Бушеми и другие.