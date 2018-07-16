Новый фильм с Дуэйном Джонсоном проваливается в прокате
Кадр из фильма “Небоскрёб"/kinopoisk.ru
Кинолента "Небоскрёб" проигрывает третьей части "Монстров на каникулах". Он идёт в прокате хуже ожидаемого.
Аналитики подвели итоги прошедшего киноуик-энда. Боевик "Небоскрёб" с Дуэйном Джонсоном в главной роли к концу недели собрал по миру 40,4 миллиона долларов — 25,5 из них пришлись на США.
Лента вышла в прокат 13 июля. Текущие сборы — слабый показатель, он ниже изначальных прогнозов. В домашнем прокате авторы планировали собрать как минимум 30 миллионов долларов за первые выходные.
Лидером стал другой дебютант — мультфильм "Монстры на каникулах — 3: Море зовёт". Лента собрала 100 миллионов долларов по миру — из них 45 в США.