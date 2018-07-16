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Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 10:06

Новый фильм с Дуэйном Джонсоном проваливается в прокате

Кадр из фильма &ldquo;Небоскрёб"/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Небоскрёб"/kinopoisk.ru

Кинолента "Небоскрёб" проигрывает третьей части "Монстров на каникулах". Он идёт в прокате хуже ожидаемого.

Аналитики подвели итоги прошедшего киноуик-энда. Боевик "Небоскрёб" с Дуэйном Джонсоном в главной роли к концу недели собрал по миру 40,4 миллиона долларов — 25,5 из них пришлись на США.

Лента вышла в прокат 13 июля. Текущие сборы — слабый показатель, он ниже изначальных прогнозов. В домашнем прокате авторы планировали собрать как минимум 30 миллионов долларов за первые выходные.

Лидером стал другой дебютант — мультфильм "Монстры на каникулах — 3: Море зовёт". Лента собрала 100 миллионов долларов по миру — из них 45 в США.

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Сергей Сурепин
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