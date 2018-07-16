Новый фильм с Дуэйном Джонсоном проваливается в прокате

Кинолента "Небоскрёб" проигрывает третьей части "Монстров на каникулах". Он идёт в прокате хуже ожидаемого.

Аналитики подвели итоги прошедшего киноуик-энда. Боевик "Небоскрёб" с Дуэйном Джонсоном в главной роли к концу недели собрал по миру 40,4 миллиона долларов — 25,5 из них пришлись на США.

Лента вышла в прокат 13 июля. Текущие сборы — слабый показатель, он ниже изначальных прогнозов. В домашнем прокате авторы планировали собрать как минимум 30 миллионов долларов за первые выходные.