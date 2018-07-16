Рэпер Дрейк проспорил пять тысяч долларов популярному стримеру

Изначально канадский артист проигнорировал проигранный спор профессиональному стримеру Ninja.

В апреле 2018 года рэпер Дрейк и стример Ninja провели трансляцию по популярной игре Fortnite. Музыкант и профессиональный геймер сразились в товарищеском матче, в котором Дрейк проспорил ему пять тысяч долларов.

До последнего времени Дрейк не переводил деньги стримеру, а сам Ninja заявил, что не стремится получить выигранную сумму. Однако в конечном счёте Дрейк выслал стримеру всю сумму. Трансляция рэпера и Ninja стала самой просматриваемой: стрим смотрели 635 тысяч человек.