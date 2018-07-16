Рэпер Дрейк проспорил пять тысяч долларов популярному стримеру
Обложка видео: youtube.com/Ninja
Изначально канадский артист проигнорировал проигранный спор профессиональному стримеру Ninja.
В апреле 2018 года рэпер Дрейк и стример Ninja провели трансляцию по популярной игре Fortnite. Музыкант и профессиональный геймер сразились в товарищеском матче, в котором Дрейк проспорил ему пять тысяч долларов.
До последнего времени Дрейк не переводил деньги стримеру, а сам Ninja заявил, что не стремится получить выигранную сумму. Однако в конечном счёте Дрейк выслал стримеру всю сумму. Трансляция рэпера и Ninja стала самой просматриваемой: стрим смотрели 635 тысяч человек.
Напомним, Ninja — самый популярный стример Fortnite. Благодаря этой игре он зарабатывает около 500 тысяч долларов в месяц. Геймер заявил, что, скорее всего, своим совместным стримом Дрейк не только хотел получить удовольствие от игры, но и найти новых поклонников среди пока не известной ему аудитории.