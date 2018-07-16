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Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 10:16

Рэпер Дрейк проспорил пять тысяч долларов популярному стримеру

Обложка видео:&nbsp;youtube.com/Ninja

Обложка видео: youtube.com/Ninja

Изначально канадский артист проигнорировал проигранный спор профессиональному стримеру Ninja.

В апреле 2018 года рэпер Дрейк и стример Ninja провели трансляцию по популярной игре Fortnite. Музыкант и профессиональный геймер сразились в товарищеском матче, в котором Дрейк проспорил ему пять тысяч долларов.

До последнего времени Дрейк не переводил деньги стримеру, а сам Ninja заявил, что не стремится получить выигранную сумму. Однако в конечном счёте Дрейк выслал стримеру всю сумму. Трансляция рэпера и Ninja стала самой просматриваемой: стрим смотрели 635 тысяч человек.

Напомним, Ninja — самый популярный стример Fortnite. Благодаря этой игре он зарабатывает около 500 тысяч долларов в месяц. Геймер заявил, что, скорее всего, своим совместным стримом Дрейк не только хотел получить удовольствие от игры, но и найти новых поклонников среди пока не известной ему аудитории.

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Сергей Сурепин
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