Звезда "Игры престолов" показала любовь всей своей жизни

Папарацци удалось сделать фотографии, на которых запечатлены 28-летний Джонас и 22-летняя Софи Тёрнер.

Актриса Софи Тёрнер, получившая популярность благодаря сериалу "Игра престолов", засветилась со своим женихом — Джо Джонасом. Молодая пара шла под руку. Её спутник прославился благодаря участию в музыкальной группе Jonas Brothers, которая была создана им и его братьями Ником и Кевином. Джонас снимался в сериале Jonas канала Disney, а сейчас выступает в музыкальном коллективе DNCE.

На фото, которые тут же разлетелись по Сети, Тёрнер робко идёт за своим парнем, взяв его под руку на выходе одного из лондонских ресторанов. Отношения пары начались в 2016 году, в прошлом году она объявила о помолвке.