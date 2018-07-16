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Опубликовано 16 июля 2018, 10:26

Звезда "Игры престолов" показала любовь всей своей жизни

Фото: &copy;&nbsp;Willy Sanjuan / Invision / AP

Фото: © Willy Sanjuan / Invision / AP

Папарацци удалось сделать фотографии, на которых запечатлены 28-летний Джонас и 22-летняя Софи Тёрнер.

Актриса Софи Тёрнер, получившая популярность благодаря сериалу "Игра престолов", засветилась со своим женихом — Джо Джонасом. Молодая пара шла под руку. Её спутник прославился благодаря участию в музыкальной группе Jonas Brothers, которая была создана им и его братьями Ником и Кевином. Джонас снимался в сериале Jonas канала Disney, а сейчас выступает в музыкальном коллективе DNCE.

На фото, которые тут же разлетелись по Сети, Тёрнер робко идёт за своим парнем, взяв его под руку на выходе одного из лондонских ресторанов. Отношения пары начались в 2016 году, в прошлом году она объявила о помолвке.

Напомним, съёмки финального сезона "Игры престолов" уже завершены. Дата премьеры шоу пока не объявлена.

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Сергей Сурепин
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