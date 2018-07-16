Звезда "Игры престолов" показала любовь всей своей жизни
Фото: © Willy Sanjuan / Invision / AP
Папарацци удалось сделать фотографии, на которых запечатлены 28-летний Джонас и 22-летняя Софи Тёрнер.
Актриса Софи Тёрнер, получившая популярность благодаря сериалу "Игра престолов", засветилась со своим женихом — Джо Джонасом. Молодая пара шла под руку. Её спутник прославился благодаря участию в музыкальной группе Jonas Brothers, которая была создана им и его братьями Ником и Кевином. Джонас снимался в сериале Jonas канала Disney, а сейчас выступает в музыкальном коллективе DNCE.
July 16, 2018
На фото, которые тут же разлетелись по Сети, Тёрнер робко идёт за своим парнем, взяв его под руку на выходе одного из лондонских ресторанов. Отношения пары начались в 2016 году, в прошлом году она объявила о помолвке.
Напомним, съёмки финального сезона "Игры престолов" уже завершены. Дата премьеры шоу пока не объявлена.