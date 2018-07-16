Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 10:47

Геймеры вложили миллионы в разработку игры и не могут их вернуть

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Стало известно, что вернуть вложенные в разработку космического симулятора деньги невозможно даже через суд.

Все деньги, которые геймеры отдали Cloud Imperium Games, навсегда останутся у студии. В Сети появилась информация, что фанаты не смогут потребовать деньги обратно у разработчиков Star Citizen.

Компания Cloud Imperium Games официально отменила возможность возврата денег ещё в конце декабря 2017 года, но тогда игроки не стали мириться с этой ситуацией и пошли разбираться в суд. Последнее судебное разбирательство, которое начал пользователь Reddit под псевдонимом Firefly212, закончилось 13 июля — геймер проиграл его.

Сейчас вкладчики могут объединить свои силы и попробовать устроить бойкот или постараться настроить других фанатов против разработчиков. Как заявил Firefly212, представитель студии Cloud Imperium Games убедил суд в том, что деньги, вложенные в разработку до появления упоминания о невозможности их возврата в "Условиях использования" (документ, который появился в 2016 году), компания тоже имеет право не возвращать.

Напомним, разработка игры длится уже больше шести лет. Финального продукта нет до сих пор.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • суд
  • starcitizen
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar