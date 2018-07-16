Геймеры вложили миллионы в разработку игры и не могут их вернуть

Стало известно, что вернуть вложенные в разработку космического симулятора деньги невозможно даже через суд.

Все деньги, которые геймеры отдали Cloud Imperium Games, навсегда останутся у студии. В Сети появилась информация, что фанаты не смогут потребовать деньги обратно у разработчиков Star Citizen.

Компания Cloud Imperium Games официально отменила возможность возврата денег ещё в конце декабря 2017 года, но тогда игроки не стали мириться с этой ситуацией и пошли разбираться в суд. Последнее судебное разбирательство, которое начал пользователь Reddit под псевдонимом Firefly212, закончилось 13 июля — геймер проиграл его.

Сейчас вкладчики могут объединить свои силы и попробовать устроить бойкот или постараться настроить других фанатов против разработчиков. Как заявил Firefly212, представитель студии Cloud Imperium Games убедил суд в том, что деньги, вложенные в разработку до появления упоминания о невозможности их возврата в "Условиях использования" (документ, который появился в 2016 году), компания тоже имеет право не возвращать.