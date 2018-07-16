GTA V получила новую цену. Игра стала дешевле на ПК и PlayStation 4

Владельцам консоли Xbox One не так повезло. Для этой платформы игра продаётся всё ещё по старой цене.

Компания Rockstar Games обновила цену Grand Theft Auto V для версий игры на ПК и PlayStation 4. Сейчас игру можно купить в Steam за 1499 рублей (вместо 1999). В магазине PlayStation Store цена упала до 2199 рублей (раньше было 3999).

В магазине Microsoft цена не изменилась — игра всё ещё стоит 4199 рублей. Скорее всего, стоимость обновят в ближайшее время, поэтому владельцам Xbox One не стоит торопиться с покупкой культового боевика.

Снижение цены коснулось также и комплекта Grand Theft Auto V Premium Online Edition, в который входит игра и стартовый набор дополнения "Преступная организация". Теперь его цена составляет 3799 рублей вместо 5299.