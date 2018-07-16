Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 10:37

GTA V получила новую цену. Игра стала дешевле на ПК и PlayStation 4

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/William Hook

Фото: © flickr.com/William Hook

Владельцам консоли Xbox One не так повезло. Для этой платформы игра продаётся всё ещё по старой цене.

Компания Rockstar Games обновила цену Grand Theft Auto V для версий игры на ПК и PlayStation 4. Сейчас игру можно купить в Steam за 1499 рублей (вместо 1999). В магазине PlayStation Store цена упала до 2199 рублей (раньше было 3999).

В магазине Microsoft цена не изменилась — игра всё ещё стоит 4199 рублей. Скорее всего, стоимость обновят в ближайшее время, поэтому владельцам Xbox One не стоит торопиться с покупкой культового боевика.

Снижение цены коснулось также и комплекта Grand Theft Auto V Premium Online Edition, в который входит игра и стартовый набор дополнения "Преступная организация". Теперь его цена составляет 3799 рублей вместо 5299.

Напомним, игра Grand Theft Auto V вышла 17 сентября на PS3 и Xbox 360. Спустя год — 18 ноября 2014-го — игра вышла на PS4 и Xbox One. А в апреле 2015 года Rockstar выпустила ПК-версию игры.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • GTA
  • Россия
  • gtav
  • rockstar
  • rockstargames
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar