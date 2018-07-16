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Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 10:57

Dota 2 теряет популярность. Ни один канал не попал в список лучших на Twitch

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/dota2

Скриншот видео: youtube.com/dota2

Культовая игра от компании Valve продолжает своё падение на фоне многочисленных королевских битв.

Esports Charts опубликовал пятёрку самых популярных киберспортивных каналов на Twitch за июнь 2018 года. Первое место занял канал Fortnite: турнир Fortnite Pro-Am на пике смотрели 712 тысяч зрителей.

Второе место занял канал Overwatch League со 199 тысячами зрителей, третий — канал Games Done Quick, на котором показывали одноимённый благотворительный марафон по прохождению игр на время (172 тысячи на пике), четвёртым — канал Rocket League с пятым сезоном RLCS (171 тысяча), а пятым — канал Nintendo, где транслировался Super Smash Bros Invitational 2018 (168 тысяч).

Невзирая на то что в июне проходили China Dota 2 Supermajor и квалификации на The International 2018, ни один канал про Dota 2 не попал в топ-5. Русские трансляции в сумме собрали 180 тысяч зрителей на пике.

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Сергей Сурепин
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