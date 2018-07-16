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Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 11:07

Турниры по Fortnite стали самыми популярными среди зрителей в июне этого года

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/BagoGames

Фото: © flickr.com/BagoGames

Показательный чемпионат Fortnite Pro-Am на пике смотрели в сумме 1,365 миллиона зрителей.

Esports Charts опубликовали статистику просмотров киберспортивных турниров на англоязычных трансляциях в июне 2018 года. Первое место занял шоу-турнир Fortnite Pro-Am — на пике трансляцию смотрели в сумме 1,365 миллиона человек.

Второе место занял другой турнир по королевской битве от Epic Games — UMG Friday Fortnite 01/06 (его на пике смотрели 522 тысячи человек). Третье место занял летний турнир NA LCS — его смотрели 212 тысяч человек.

Четвёртое место заняла заключительная стадия регулярного сезона Overwatch League (199 тысяч), а пятое — марафон по прохождению игр на скорость Summer Games Done Quick (172 тысячи).

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Сергей Сурепин
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