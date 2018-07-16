Турниры по Fortnite стали самыми популярными среди зрителей в июне этого года

Показательный чемпионат Fortnite Pro-Am на пике смотрели в сумме 1,365 миллиона зрителей.

Esports Charts опубликовали статистику просмотров киберспортивных турниров на англоязычных трансляциях в июне 2018 года. Первое место занял шоу-турнир Fortnite Pro-Am — на пике трансляцию смотрели в сумме 1,365 миллиона человек.

Второе место занял другой турнир по королевской битве от Epic Games — UMG Friday Fortnite 01/06 (его на пике смотрели 522 тысячи человек). Третье место занял летний турнир NA LCS — его смотрели 212 тысяч человек.