Сборной Германии отключали на ночь интернет, чтобы они не играли в Fortnite

Представители команды рассказали о том, что футболисты могли вплоть до четырёх утра играть в видеоигры.

Сотрудникам Немецкого футбольного союза приходилось отключать Wi-Fi на базе сборной Германии во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Причина — футболисты слишком много времени уделяли играм.

Представители сборной заявили, что футболисты могли до 4 утра играть в популярный многопользовательский шутер Fortnite и футбольный симулятор FIFA 18.