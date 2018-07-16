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Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 11:17

Сборной Германии отключали на ночь интернет, чтобы они не играли в Fortnite

Фото: &copy; РИА Новости/Нина Зотина

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Представители команды рассказали о том, что футболисты могли вплоть до четырёх утра играть в видеоигры.

Сотрудникам Немецкого футбольного союза приходилось отключать Wi-Fi на базе сборной Германии во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Причина — футболисты слишком много времени уделяли играм.

Представители сборной заявили, что футболисты могли до 4 утра играть в популярный многопользовательский шутер Fortnite и футбольный симулятор FIFA 18.

Напомним, сборная Германии заняла четвёртое (последнее) место в группе F на чемпионате мира по футболу 2018 года. Команда набрала только три очка по итогу трёх игр.

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Сергей Сурепин
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