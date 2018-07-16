Марио Фернандес вошёл в символическую сборную ЧМ-2018 по версии WhoScored

Некоторое время в "команду" входил ещё один представитель РФ — Илья Кутепов, однако его вытеснили конкуренты.

Защитник сборной РФ Марио Фернандес вошёл в символическую сборную чемпионата мира 2018 года, которую составил портал WhoScored. Российского футболиста назвали лучшим игроком правого фланга обороны по средней оценке.

Изначально эксперты включили в символическую сборную мундиаля ещё одного представителя РФ –– Илью Кутепова, однако из-за высокой конкуренции игрок покинул "команду".

Кроме Фернандеса в «сборную» футбольного первенства попали: нападающие Эден Азар (Бельгия) и Харри Кейн (Англия), датский голкипер Каспер Шмейхель, защитники Йерри Мина (Колумбия), Марсело (Бразилия) и Андреас Гранквист (Швеция), полузащитники Кевин де Брёйне из Бельгии, Неймар (Бразилия), Киран Триппьер (Англия) и лучший игрок ЧМ хорват Лука Модрич.