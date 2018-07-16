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Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 06:32

Марио Фернандес вошёл в символическую сборную ЧМ-2018 по версии WhoScored

Марио Фернандес.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Марио Фернандес. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Некоторое время в "команду" входил ещё один представитель РФ — Илья Кутепов, однако его вытеснили конкуренты.

Защитник сборной РФ Марио Фернандес вошёл в символическую сборную чемпионата мира 2018 года, которую составил портал WhoScored. Российского футболиста назвали лучшим игроком правого фланга обороны по средней оценке.

Изначально эксперты включили в символическую сборную мундиаля ещё одного представителя РФ –– Илью Кутепова, однако из-за высокой конкуренции игрок покинул "команду".

Кроме Фернандеса в «сборную» футбольного первенства попали: нападающие Эден Азар (Бельгия) и Харри Кейн (Англия), датский голкипер Каспер Шмейхель, защитники Йерри Мина (Колумбия), Марсело (Бразилия) и Андреас Гранквист (Швеция), полузащитники Кевин де Брёйне из Бельгии, Неймар (Бразилия), Киран Триппьер (Англия) и лучший игрок ЧМ хорват Лука Модрич.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2018 сборная Франции на московском стадионе "Лужники" победила команду Хорватии со счётом 4:2.

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Алёна Темирчиева
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