Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 13:46

Зоозащитники спасали редких носорогов, но в результате сгубили восемь животных

Восемь из четырнадцати чёрных носорогов погибли сразу после переезда из Найроби в национальный парк Кении Восточный Цаво. Специалисты считают, что причиной смерти редких животных стало употребление слишком солёной воды, сообщает Daily Mail.

О смерти носорогов рассказал министр туризма Кении Наджиб Балала. Сообщается, что в живых осталось меньше половины животных, которых в прошлом месяце перевезли в национальный парк. Выжившие носороги находятся под пристальным вниманием зоологов, а транспортировка их собратьев приостановлена.

Расследование, проведённое Службой охраны диких животных Кении, показало, что причиной смерти животных стала непривычно солёная вода. Носороги не сумели приспособиться к новым условиям и умерли от солевого отравления. В настоящий момент власти Кении выясняют, виновны ли в произошедшем сотрудники заповедника.

Отметим, что на сегодняшний день в Кении осталось всего около 750 чёрных носорогов.

BannerImage
Татьяна Кондратьева
  • Статьи
  • Животные
  • заповедники
  • Кения
  • носороги
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar