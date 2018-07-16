Зоозащитники спасали редких носорогов, но в результате сгубили восемь животных
Восемь из четырнадцати чёрных носорогов погибли сразу после переезда из Найроби в национальный парк Кении Восточный Цаво. Специалисты считают, что причиной смерти редких животных стало употребление слишком солёной воды, сообщает Daily Mail.
О смерти носорогов рассказал министр туризма Кении Наджиб Балала. Сообщается, что в живых осталось меньше половины животных, которых в прошлом месяце перевезли в национальный парк. Выжившие носороги находятся под пристальным вниманием зоологов, а транспортировка их собратьев приостановлена.
Расследование, проведённое Службой охраны диких животных Кении, показало, что причиной смерти животных стала непривычно солёная вода. Носороги не сумели приспособиться к новым условиям и умерли от солевого отравления. В настоящий момент власти Кении выясняют, виновны ли в произошедшем сотрудники заповедника.
Отметим, что на сегодняшний день в Кении осталось всего около 750 чёрных носорогов.