Правительство выделит пять млрд на переобучение людей предпенсионного возраста
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Согласно предлагаемой пенсионной реформе, в России повысится пенсионный возраст, но примерно на тысячу в год будут расти ежемесячные выплаты людям, находящимся на заслуженном отдыхе.
Правительство намерено направить пять миллиардов рублей на программу, цель которой — повысить квалификацию людей предпенсионного возраста. Об этом в Госдуме рассказал глава Минтруда Максим Топилин.
— Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделило соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около 5 млрд рублей в год, — сказал он на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты, предусматривающие изменения в пенсионную систему, в том числе повышение пенсионного возраста.
Для мужчин предлагается повысить его до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет к 2034 году. В правительстве отмечают, что благодаря этому появится возможность с 2019 года повышать ежемесячные выплаты примерно на тысячу рублей в год. Также увеличение пенсионного возраста сбалансирует рынок труда.