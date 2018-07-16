Правительство выделит пять млрд на переобучение людей предпенсионного возраста

Согласно предлагаемой пенсионной реформе, в России повысится пенсионный возраст, но примерно на тысячу в год будут расти ежемесячные выплаты людям, находящимся на заслуженном отдыхе.

Правительство намерено направить пять миллиардов рублей на программу, цель которой — повысить квалификацию людей предпенсионного возраста. Об этом в Госдуме рассказал глава Минтруда Максим Топилин.

— Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделило соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около 5 млрд рублей в год, — сказал он на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты, предусматривающие изменения в пенсионную систему, в том числе повышение пенсионного возраста.