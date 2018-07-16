Глава Минтруда заявил, что рост пенсий в России обгонит инфляцию в два раза

Топилин объяснил, что увеличение выплат государство может себе позволить на фоне предложенных кабмином в пенсионное законодательство поправок.

Уже в 2018 году пенсия должна обогнать в два раза уровень инфляции, то есть вырасти на 7% по сравнению с нынешним увеличением на 3,5–4%. Об этом на заседании Госдумы сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

— Мы запланировали увеличение пенсий в два раза выше инфляции, — сказал глава Минтруда, пояснив, что в текущем году уровень инфляции вместо спрогнозированных ранее 4% составит 3,2%–3,5%.

Топилин объяснил, что увеличение выплат гражданам пенсионного возраста на тысячу рублей государство может себе позволить на фоне предложенных Правительством РФ в пенсионное законодательство изменений. Министр также обратил внимание на то, что, несмотря на критику, темпы увеличения пенсий являются внушительными.