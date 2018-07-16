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Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 13:21

Глава Минтруда заявил, что рост пенсий в России обгонит инфляцию в два раза

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Куденко

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Топилин объяснил, что увеличение выплат государство может себе позволить на фоне предложенных кабмином в пенсионное законодательство поправок.

Уже в 2018 году пенсия должна обогнать в два раза уровень инфляции, то есть вырасти на 7% по сравнению с нынешним увеличением на 3,5–4%. Об этом на заседании Госдумы сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

— Мы запланировали увеличение пенсий в два раза выше инфляции, — сказал глава Минтруда, пояснив, что в текущем году уровень инфляции вместо спрогнозированных ранее 4% составит 3,2%–3,5%.

Топилин объяснил, что увеличение выплат гражданам пенсионного возраста на тысячу рублей государство может себе позволить на фоне предложенных Правительством РФ в пенсионное законодательство изменений. Министр также обратил внимание на то, что, несмотря на критику, темпы увеличения пенсий являются внушительными.

Ранее Лайф писал, что Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста в первом чтении.

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Алёна Темирчиева
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