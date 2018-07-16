Китай отправит в Россию стратегические бомбардировщики

Помимо бомбардировщиков для участия в "Армейских играх" НОАК отправит истребители, десант и танки.

Китай примет участие в "Армейских международных играх" в России, которые пройдут на нескольких полигонах с 28 июля по 11 августа. Помимо воздушно-десантных и танковых войск участие в играх примут экипажи стратегических бомбардировщиков H-6K, пишет Defense Blog.

Кроме самолётов стратегической авиации ВВС НОАК отправят в Россию истребитель J-10A и три самолёта сопровождения JH-7A, Ил-76 и Y-9. Самолёты H-6K составляют основу сил стратегического сдерживания в ВВС Народно-освободительной армии Китая. Самолёты этого типа построены на базе советских бомбардировщиков Ту-16. Основное вооружение машин этого типа составляют противокорабельные крылатые ракеты производства КНР.