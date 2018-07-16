В Германии запретили продавать игры без указания даты релиза

Теперь в случае отсутствия итоговой даты выхода игры у издателя не будет возможности продавать диски по предварительному заказу.

Высший земельный суд города Мюнхена (Германия) запретил использовать расплывчатые формулировки вроде coming soon или available soon при обозначении даты выхода игр. Теперь в случае отсутствия итоговой даты выхода издатель не получит право на продажу игр по предварительному заказу.

Подобного прецедента добилась группа по защите прав потребителей, обратившаяся в земельный суд по делу о предзаказе Samsung Galaxy S6 в августе 2016 года. Однако итоговое решение коснулось не только смартфонов, но и других товаров — в том числе игр.