7 секретов стиля от главы Хорватии

1. Во время ЧМ Колинда сменила обычную одежду на костюм болельщика и добавила чёрные брюки. Что там насчёт самых красивых фанаток?

2. Но классические костюмы — незаменимая деталь в гардеробе президента

3. Хотя серьёзная работа — не помеха женственности. Элегантные платья и юбки в сочетании с минимальными, но заметными аксессуарами

4. Колинда летит в военный лагерь (первое фото). И даже мешковатая одежда ей к лицу, когда её сопровождает такая улыбка

5. Чёрный, белый и красный — самые частые гости в гардеробе

6. А вот и обычный вид рабочего человека: главное правило — лаконичность и простота

7. У Колинды настолько эффектная фигура, что однажды её на снимке спутали с секс-бомбой Николь Остин в купальнике. Они и правда похожи