7 секретов стиля от главы Хорватии
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50-летняя Колинда Грабар-Китарович активно поддерживала свою сборную во время чемпионата мира. Она не только увлекается спортом и руководит государством, но и задаёт тон в моде.
Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев/Алексей Дружинин/Алексей Никольский
Сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира, но уступила заветную победу мощной французской команде, несмотря на потрясающую игру. Кто же руководит страной, игрой футболистов которой мы наслаждались целый месяц?
Колинда Грабар-Китарович — одна из самых эффектных женщин-политиков, которую называют ещё и самой красивой женщиной-президентом. Благодаря внешности, ослепительной улыбке и умению одеваться, она всегда находится в центре внимания, а её жизнь можно проследить по костюмам, которые она носит.
1. Во время ЧМ Колинда сменила обычную одежду на костюм болельщика и добавила чёрные брюки. Что там насчёт самых красивых фанаток?
2. Но классические костюмы — незаменимая деталь в гардеробе президента
3. Хотя серьёзная работа — не помеха женственности. Элегантные платья и юбки в сочетании с минимальными, но заметными аксессуарами
4. Колинда летит в военный лагерь (первое фото). И даже мешковатая одежда ей к лицу, когда её сопровождает такая улыбка
5. Чёрный, белый и красный — самые частые гости в гардеробе
6. А вот и обычный вид рабочего человека: главное правило — лаконичность и простота
7. У Колинды настолько эффектная фигура, что однажды её на снимке спутали с секс-бомбой Николь Остин в купальнике. Они и правда похожи
Фото © Соцсети. Колинда Грабар-Китарович