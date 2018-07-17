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Опубликовано 17 июля 2018, 10:17

7 секретов стиля от главы Хорватии

Оглавление
1. Во время ЧМ Колинда сменила обычную одежду на костюм болельщика и добавила чёрные брюки. Что там насчёт самых красивых фанаток?
2. Но классические костюмы — незаменимая деталь в гардеробе президента
3. Хотя серьёзная работа — не помеха женственности. Элегантные платья и юбки в сочетании с минимальными, но заметными аксессуарами
4. Колинда летит в военный лагерь (первое фото). И даже мешковатая одежда ей к лицу, когда её сопровождает такая улыбка
5. Чёрный, белый и красный — самые частые гости в гардеробе
6. А вот и обычный вид рабочего человека: главное правило — лаконичность и простота
7. У Колинды настолько эффектная фигура, что однажды её на снимке спутали с секс-бомбой Николь Остин в купальнике. Они и правда похожи

50-летняя Колинда Грабар-Китарович активно поддерживала свою сборную во время чемпионата мира. Она не только увлекается спортом и руководит государством, но и задаёт тон в моде.

Коллаж &copy; L!FE. Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев/Алексей Дружинин/Алексей Никольский

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев/Алексей Дружинин/Алексей Никольский

Сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира, но уступила заветную победу мощной французской команде, несмотря на потрясающую игру. Кто же руководит страной, игрой футболистов которой мы наслаждались целый месяц?

Колинда Грабар-Китарович — одна из самых эффектных женщин-политиков, которую называют ещё и самой красивой женщиной-президентом. Благодаря внешности, ослепительной улыбке и умению одеваться, она всегда находится в центре внимания, а её жизнь можно проследить по костюмам, которые она носит.

1. Во время ЧМ Колинда сменила обычную одежду на костюм болельщика и добавила чёрные брюки. Что там насчёт самых красивых фанаток?

#ubojubojzanarodsvoj ⚽️

Публикация от Kolinda Grabar-Kitarović (@predsjednicarh)

2. Но классические костюмы — незаменимая деталь в гардеробе президента

3. Хотя серьёзная работа — не помеха женственности. Элегантные платья и юбки в сочетании с минимальными, но заметными аксессуарами

#hrvatskausrcu

Публикация от Kolinda Grabar-Kitarović (@predsjednicarh)

4. Колинда летит в военный лагерь (первое фото). И даже мешковатая одежда ей к лицу, когда её сопровождает такая улыбка

5. Чёрный, белый и красный — самые частые гости в гардеробе

6. А вот и обычный вид рабочего человека: главное правило — лаконичность и простота

7. У Колинды настолько эффектная фигура, что однажды её на снимке спутали с секс-бомбой Николь Остин в купальнике. Они и правда похожи

Фото © Соцсети. Колинда Грабар-Китарович

Фото © Соцсети. Колинда Грабар-Китарович

Публикация от Coco (@coco)

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Алина Гостева
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