Госдума в июле примет закон о безвизовом въезде по паспорту болельщика

Планируется, что болельщики, которые приезжали на чемпионат мира, смогут вновь приехать в Россию.

Госдума РФ в июле подготовит и примет законопроект о безвизовом въезде в страну до конца года по паспорту болельщика (Fan ID). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера нижней палаты парламента Ивана Мельникова.

Напомним, что вчера президент России Владимир Путин пообещал до конца года продлить безвизовый режим для болельщиков. Въезд по Fan ID будет многократным. По словам лидера РФ, гости чемпионата смогут вернуться в Россию с друзьями и семьями.

Изменения в законодательство будут внесены в течение двух недель.

Напомним, что 15 июля в России завершился чемпионат мира. В финале сборная Франции оказалась сильнее команды Хорватии.