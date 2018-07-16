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Регион
Опубликовано 16 июля 2018, 23:46

Хорватскую сборную на родине встретила полумиллионная толпа фанатов

Сборную Хорватии по футболу после возвращения на родину с чемпионата мира в столице встретила полумиллионная толпа. Футболистов, сыгравших в финале с французами, чествовали как героев, сообщает портал 24sata.

Финальный матч мундиаля, проходивший на московском стадионе "Лужники", закончился со счётом 4:2 в пользу Франции, но сборная Хорватии впервые в истории дошла до финала чемпионата мира.

Уже в аэропорту Загреба футболистов встретили несколько десятков тысяч человек, несмотря на то что рейс из Москвы вылетел с задержкой в один час. К пешеходной площади Бана Йосипа Елачича, где прошли основные торжества, сборная отправилась в открытом двухэтажном автобусе. В параде рядом с автобусом в цветах национального герба прошлось несколько сотен тысяч человек.

Из-за ожидания футболистов в большой толпе на жаре более 500 человек обратились к медикам с недомоганием. Местные СМИ сообщают, что фактическая численность людей, вышедших на улицы поддержать хорватскую сборную, превышает данные полиции.

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Иван Комогорцев
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