Хорватскую сборную на родине встретила полумиллионная толпа фанатов

Сборную Хорватии по футболу после возвращения на родину с чемпионата мира в столице встретила полумиллионная толпа. Футболистов, сыгравших в финале с французами, чествовали как героев, сообщает портал 24sata.

More than 5 percent of Croatia’s population is in Zagreb today to welcome its team home ( by @IvicFilip) pic.twitter.com/KWJijRX549 — Darren Rovell (@darrenrovell) 16 июля 2018 г.

Финальный матч мундиаля, проходивший на московском стадионе "Лужники", закончился со счётом 4:2 в пользу Франции, но сборная Хорватии впервые в истории дошла до финала чемпионата мира.

Публикация от Hrvatski nogometni savez (@hns_cff) 16 Июл 2018 в 11:57 PDT

Уже в аэропорту Загреба футболистов встретили несколько десятков тысяч человек, несмотря на то что рейс из Москвы вылетел с задержкой в один час. К пешеходной площади Бана Йосипа Елачича, где прошли основные торжества, сборная отправилась в открытом двухэтажном автобусе. В параде рядом с автобусом в цветах национального герба прошлось несколько сотен тысяч человек.

Публикация от Zlatko Dalic (@daliczlatko) 16 Июл 2018 в 8:37 PDT