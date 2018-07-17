Режиссёр "Мстителей" возвращается к съёмкам сериалов

Канал HBO запланировал выпустить новое фантастическое шоу. Проектом займётся Джосс Уидон.

Создатель сериалов "Светлячок" и "Баффи" Джосс Уидон работает над фантастическим сериалом The Nevers для канала НВО. В многосерийном проекте заинтересованы были несколько каналов, в том числе и Netflix.

Будущий сериал расскажет о группе женщин Викторианской эпохи, которые неожиданно обнаруживают у себя удивительные способности. Они столкнутся с новыми безжалостными врагами и возьмутся за миссию, способную изменить весь мир.