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Регион
Опубликовано 17 июля 2018, 07:54

Режиссёр "Мстителей" возвращается к съёмкам сериалов

Фото: &copy;&nbsp;Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Канал HBO запланировал выпустить новое фантастическое шоу. Проектом займётся Джосс Уидон.

Создатель сериалов "Светлячок" и "Баффи" Джосс Уидон работает над фантастическим сериалом The Nevers для канала НВО. В многосерийном проекте заинтересованы были несколько каналов, в том числе и Netflix.

Будущий сериал расскажет о группе женщин Викторианской эпохи, которые неожиданно обнаруживают у себя удивительные способности. Они столкнутся с новыми безжалостными врагами и возьмутся за миссию, способную изменить весь мир.

Напомним, Джосс Уидон также работал над фильмами "Мстители". У будущего сериала пока нет даты премьеры. Количество эпизодов неизвестно.

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Сергей Сурепин
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