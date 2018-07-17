Самый старый в мире хлеб нашли в Иордании

Окаменевшие остатки самого старого в мире хлеба обнаружили в Иордании. Лепёшка была испечена около 14 500 лет назад, сообщает Reuters.

Для исследователей её обнаружение стало сюрпризом: люди начали печь хлеб за много лет до развития сельского хозяйства. Оказалось, что лепёшки, несколько напоминающие лаваш, готовили из диких злаков, таких как ячмень, пшеница или овёс, а также измельчённых клубней растений с добавлением воды.