Самый старый в мире хлеб нашли в Иордании
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Окаменевшие остатки самого старого в мире хлеба обнаружили в Иордании. Лепёшка была испечена около 14 500 лет назад, сообщает Reuters.
Для исследователей её обнаружение стало сюрпризом: люди начали печь хлеб за много лет до развития сельского хозяйства. Оказалось, что лепёшки, несколько напоминающие лаваш, готовили из диких злаков, таких как ячмень, пшеница или овёс, а также измельчённых клубней растений с добавлением воды.
Отмечается, что такой хлеб выпекали в печи прямо в каменном полу, она составляла в диаметре около метра и располагались посреди хижины.